Львів. 29 квітня. УНІАН. Сьогодні, 29 квітня, працівника АЗС, який допоміг затримати розбійника, нагородили пам’ятним подарунком – наручним годинником.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Нагадаємо, 18 квітня, на автозаправку, що у Львові по вулиці Городоцькій, скоїли розбійний напад.

Двоє невідомих у масках зайшли до АЗС. Третій учасник розбою чекав у автомобілі.

Один із чоловіків вистелив угору з автоматичної зброї. Зловмисники викрали 70 тис. грн. Далеко втекти їм не вдалося. Одного з них затримали на місці злочину.

Активну участь у затриманні взяв працівник АЗС.