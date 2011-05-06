Суд заборонив проведення будь-яких масових заходів 9 травня у Львові

Львів. 6 травня. УНІАН. Сьогодні рішенням Львівського окружного адміністративного суду було винесено заборону на проведення 9 травня у місті Львові будь-яких масових заходів всім, хто подав на це заявку.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак.

Всього на проведення святкових заходів та акцій протесту у Львові подали заявки понад 20 осередків політичних партій та громадських організацій. Зокрема ВО «Свобода», УРП, Українська Національна Асамблея, Народний Рух України, партії «Русское единство» та «Родина» тощо.

«Таке рішення суду було ухвалено з огляду на те, що під час численних акцій 9 травня у Львові могли виникнути масові заворушення та сутички між опонентами з різних політичних сил та громадських організацій», – зазначила Х.Процак.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Львівської обласної організації антифашистського комітету України Олександр Калинюк, сьогодні до Львівської міської ради близько години тому було подано заявку на проведення мітингу та урочистих заходів Львівської обласної організації ветеранів України, «яким рішенням суду не було заборонено, оскільки заявку ветерани подали щойно і тому в День Перемоги львівські ветерани вийдуть вшанувати пам’ять побратимів».