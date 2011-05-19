За спалювання рослинності виписано штрафів на 27 тис. грн.

Львів. 19 травня. УНІАН. У Львівській області з початку року за фактом спалювання рослинності на порушників складено 160 протоколів, накладено штрафів на 26 911 грн.

Як повідомили УНІАН в Держекоінспекції у Львівської області, найбільш критична ситуація по спалюванні спостерігається у Миколаївському, Жовківському, Буському та Перемишлянському районах.

Для попередження масштабних займань інспекція проводить профілактично-роз’яснювальну роботу із керівниками органів місцевого самоврядування, землекористувачами та землевласниками, а також серед учнів шкільних навчальних закладів районів Львівської області.