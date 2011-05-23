На Львівщині легковик збив 11-річну дитину

Обставини з’ясовуються

Львів. 23 травня. УНІАН. У Львівській області 53-річний водій легкового автомобіля «ВАЗ-2101» наїхав на 11-річну дитину. Інцидент стався 21 травня у селі Перетоки Сокальського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області. Дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізували в Сокальську центральну районну лікарню. Обставини ДТП з’ясовуються.

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