На Львівщині легковик збив 11-річну дитину
17:02, 23 травня 2011Львів
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Обставини з’ясовуються
Львів. 23 травня. УНІАН. У Львівській області 53-річний водій легкового автомобіля «ВАЗ-2101» наїхав на 11-річну дитину. Інцидент стався 21 травня у селі Перетоки Сокальського району.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізували в Сокальську центральну районну лікарню.
Обставини ДТП з’ясовуються.
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