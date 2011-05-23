У Трускавці затримали стриптизерок за проституцію

Львівська область. 23 травня. УНІАН. На Львівщині затримали вісьмох танцівниць нічного клубу, які у курортному Трускавці займалися проституцією.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, вісьмох танцівниць затримали працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в одному з нічних клубів Трускавця.

Як зазначається у повідомленні, відтанцювавши стриптиз у розважальному закладі, дівчата вирушали з відвідувачами у готельні номери.

Усі затримані – мешканки східних областей. Віком від 21 до 26 років.

Як з‘ясувалося, заробляли, надаючи інтимні послуги, вже не перший місяць. Для родичів мали вигадану легенду – працюють адміністраторами у санаторії.

«Після протанцьованої у клубі програми на пілоні, відвідувачам розважального закладу пропонували запросити дівчат у готельні номери.

Забезпечували відпочинок для клієнтів дві колишні стриптизерки, які тепер працювали адміністратором та барменом цього ж нічного клубу. Вони і зводили танцівниць з чоловіками», - йдеться у повідомленні.

За годину розваг із танцівницею-повією клієнти платили п’ятсот гривень. Половину заробленого забирали сутенерки.