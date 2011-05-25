На Львівщині в квартирі пенсіонерки виявили склад боєприпасів

Львівська область. 25 травня. УНІАН. У помешканні 61-річної жительки міста Червонограда було виявлено мобільні телефони, десятки гаманців, пістолет, ніж, електрошокери, походження яких пенсіонерка пояснити не змогла.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 24 травня, під час проведення санкціонованого обшуку квартири 61-річної жительки Червонограда, було виявлено та вилучено 3 мобільні телефони, пістолет «Зораккі», ніж довжиною 30 см та два пристрої на яких «на лицьовій поверхні наявні кнопка включення-виключення при натискання на яку здійснюється електричний розряд у вигляді електричної дуги між металевими пластинами», 19 гаманців різної форми, а також велику кількість виробів з металу жовтого та білого кольору.