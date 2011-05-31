У Львові чеський фотограф покаже «Першу республіку»

Львів. 31 травня. УНІАН. Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові спільно з кав’ярнею-галереєю «Штука» підготували доброчинну фотовиставку Анжело Пургерта «Перша республіка», яка відкриється 1 червня. Про це УНІАН повідомили у Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові.

Виставка-продаж у приміщеннях кав’ярні «Штука» буде тривати до 30 червня. Кошти, отримані від продажу фотографій, листівок і книг у стилі 20-х і 30-х років ХХ століття будуть переказані Центрові «Джерело» як допомога дітям з особливими потребами. У межах доброчинної місії цього заходу до Генерального консульства також долучилася фірма «Гаме», котра додатково передасть1000 баночок дитячого харчування для Львівського будинку дитини №2.

Атмосфера суспільства Першої республіки надихнула на творчість фотографа Анжело Пургерта, котрий майстерно поєднав ретростиль часів Першої республіки з подихом сучасності. Автор навмисно уникав наслідування тогочасних світлин, а створив оригінальні фотографії, натхненні естетикою періоду Першої республіки. Це стосується не лише постановки сцен, постав і міміки моделей. Важливим елементом, який надає фотографіям рис автентичності, є інтер’єри кав’ярень часів Першої республіки, таких як «Лувр», «Імперіал», «Славія» або «Адрія», готелів «Арт Деко Імперіал», «Амбасадор – Злата Гуса», «Париж», кондитерської «Мушак», Національного технічного музею, Чеського ресторану, танцювального залу «Республіка», Муніципального (Обецного) дому – сецесійної перлини празької архітектури, палацу «Люцерна», а також романтичні вулички та парки старої Праги.

Влітку 2010 року в Муніципальному домі відбулася перша доброчинна виставка фотографій автора. Отримані кошти були передані для Дитячого будинку в Дольних Почерніцях. Благодійна виставка чеського фотохудожника й далі мандрує Європою, збираючи кошти для допомоги дітям-сиротам і дітям з особливими потребами

Анжело Пургерт народився 24 жовтня 1965 р. у Празі. Завдяки батькові перші фотографічні спроби робив легендарним фотоапаратом «Флексарет».