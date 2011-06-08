Стартували літні юнацькі спортивні ігри з легкої атлетики

Львів. 7 червня. УНІАН. У Львові 8-9 червня пройдуть VІ літні юнацькі спортивні ігри Львівської області з легкої атлетики, організовані управлінням фізичної культури та спорту Львівської ОДА. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Ігри проводитимуться з метою підготовки спортивного резерву Львівщини, активізації спортивної роботи в дитячо-юнацьких спортивних школах та фізкультурно-спортивних товариствах, підготовки спортивних команд до VІ літніх юнацьких ігор України.

У змаганнях братимуть участь команди ДЮСШ, СДЮШОР, спортивні клуби та ін.

Юні спортсмени змагатимуться у таких дисциплінах як: біг з перешкодами, естафетний біг, стрибки у висоту та довжину, метання ядра та списа, багатоборство тощо.