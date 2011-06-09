У Львові відбувся урочистий концерт з нагоди Дня Росії

Львів. 9 червня. УНІАН. Учора, 8 червня, Генеральне консульство Російської Федерації у Львові з нагоди національного свята Дня Росії влаштувало урочистий концерт у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

За особистим запрошенням Генерального консула Російської Федерації у Львові Олега Астахова на урочистостях були присутні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, заступник міського голови Львова Василь Косів та інші посадовці.