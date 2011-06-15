Реорганізовано львівську прокуратуру

Львів. 15 червня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор Пшонка прийняв рішення про реорганізацію керівництва прокуратури міста Львова. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, скорочено у структурі та штатному розписі прокуратури Львівської області по одній посаді заступника прокурора області та прокурора міста Львова і введено посаду заступника прокурора Львівської області – прокурора міста Львова.

Як повідомляв УНІАН, на посаду заступника прокурора Львівської області – прокурора міста Львова нещодавно було призначено Андрія Стасіва, якого 14 червня було офіційно представлено колективу.