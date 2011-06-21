На Львівщині відтворили бій УПА із загонами НКВС
Фестиваль Зашків-2011
Львів. 21 червня. УНІАН. 18-19 червня в межах святкування 120-річчя з дня народження голови проводу ОУН, полковника Євгена Коновальця у с. Зашків Жовківського району відбувся молодіжний фестиваль «Зашків-2011». Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
Фестиваль розпочався з урочистого представлення молодіжних громадських організацій, які проголосили присягу воїна УПА, а під час фестивалю пройшло урочисте спущення на воду козацького човна «Отаман».
На фестивалі також пройшли показові виступи Окремого 80-го аеромобільного полку сухопутних військ ЗСУ, і відбулося театралізоване військово-історичне дійство «Бої УПА з підрозділами Верхмату та НКВС», яке відтворили члени Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять».
Для учасників фестивалю відбувся вечірній концерт, у якому взяли участь фіналісти шоу «Україна має талант» реп-гурт «РІЗАПС», рок-гурт «Широкий лан», «Тартак» та інші.
Дійство закінчилось святковими феєрверками, запаленням ватри та літургією.
Цьогоріч фестиваль «Зашків-2011» пройшов під гаслом здорової нації, тож під час проведення фестивалю повністю було заборонено вживання алкоголю та тютюну.
Фестиваль проводився за підтримки Львівської ОДА.
Фото Євгена Кравса