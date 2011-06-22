Губернатор вдячний громаді за спільне вшанування Дня скорботи

Львів. 22 червня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк подякував усім представникам громадських молодіжних та ветеранських організацій за спільне вшанування Дня скорботи та пам’яті жертв війни в Україні та 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Михайло Цимбалюк зазначив, що сьогодні під час урочистих заходів була продемонстрована мудрість із багатьох сторін, зокрема ті особи, які попередньо планували приїхати до Львова, не приїхали взагалі, а поодинокі особи, які приїхали у область індивідуально, продемонстрували толерантність та виваженість.

«А найбільшу мудрість продемонстрували львів’яни, які спільно взяли участь у молитві, запалили свічку та схилили голову перед усіма, кого забрала та війна», - сказав голова облдержадміністрації.

Окрім представників ветеранських громадських організацій та представників політичних партій вшанували усіх загиблих і представники молодіжних та пластунських організацій.

Голова Львівської ОДА окремо висловив вдячність молоді за долучення до урочистостей: «Сьогодні разом із сивочолими ветеранами перед усіма загиблими вклонилась і молодь, що ще раз показує, що День скорботи об’єднує і виносить уроки».

Крім того, представники громадських організацій об’єднались під гаслом «Пам`ять без агресії».



Покладання вінків до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів



Покладання вінків до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів



Покладання вінків до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів



Екуменічна поминальна панахида. «Тюрма на Лонцького»



Перепоховання останків чотирьох солдат радянської армії. смт. Брюховичі



Перепоховання останків чотирьох солдат радянської армії. смт. Брюховичі

Фото Львівської ОДА

