Митники на кордоні вилучили у поляка зброю

Львів. 30 червня. УНІАН. На Львівській митниці у громадянина Польщі на вантажному авто «ДАФ» вилучено холодну зброю.

Як повідомили УНІАН на Львівській митниці, ні у митній декларації, ані під час усного опитування громадянин не заявив, що везе предмети заборонені до переміщення. Однак під час спільного митно-прикордонного огляду автомобіля в порожнині під сидінням пасажира було виявлено штик-ніж.

Згідно з висновком експерта, цей штик-ніж із маркувальними позначками на п’ятці клинка «АК-47 СССР» є холодною зброєю колючо-ріжучої дії довільного зразка, виготовлений із використанням заводського обладнання.

За цим фактом, за ознаками статті 352 Митного кодексу України, складено протокол про порушення митних правил. Предмет порушення митних правил та транспортний засіб, який використано для його приховування, затримано до рішення суду.