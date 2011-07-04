Цимбалюк привітав жительку Львівщини із столітнім ювілеєм

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича привітав жительку села Буців Мостиського району Пелагію Павлуцьку із столітнім ювілеєм.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, Михайло Цимбалюк побажав ювілярці міцного здоров’я, радості від рідних та близьких та подарував холодильник.

Принагідно М. Цимбалюк поспілкувався із мешканцями села про проблеми громади. «Якщо ми хочемо щоб молодь залишалася у селі, то нам необхідно зробити тут ремонт дороги, встановити освітлення, побудувати бібліотеку та культурний центр»,- наголосив М. Цимбалюк.