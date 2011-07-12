Цимбалюк привітав випускниць, які набрали по 600 балів на ЗНО

Львів. 12 липня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав переможниць зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускниць Львівського фізико-математичного ліцею Хомин Марту та Семенюк Ірину, які із 3 учнів по Україні досягли максимальних результатів з трьох предметів і набрали по 600 балів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, Хомин Марта здобула по 200 балів з української мови, математики та англійської мови, Семенюк Ірина – з української мови, математики та хімії.

«Нехай Ваші досягнення окрилюють Вас на нові здобутки, нові звершення. Творіть свої перемоги і відкриття у незалежній Україні, 20-річчя якої відзначає український народ. Упевнено йдіть дорогою знань до високих здобутків. Ви – майбутнє Української держави, її цвіт і надія» - йдеться у привітанні голови Львівської ОДА.