У Львові горів "Завод комунального транспорту"

Львів. 21 липня. УНІАН. 20 липня на території «Заводу комунального транспорту» сталася пожежа. В умовах сильної спеки з причин, що встановлюються, відбулося загорання залишків фарби. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівського автобусного заводу.

Оперативні підрозділи МНС Львова швидко відреагували - впродовж 2 хвилин підрозділи прибули до місця пожежі, а впродовж 10 хвилин її було ліквідовано.

За попередньою оцінкою, розмір завданої шкоди внаслідок пожежі незначний. На відновлювальні роботи необхідно від 2 до 3 тис. грн. Проводиться перевірка за фактом пожежі.

Завдяки злагодженим діям підрозділів МНС Львова, які працювали заздалегідь по розробленому плану, відреагували максимально швидко, пожежу було оперативно ліквідовано. Тому, керівництво підприємства висловлює щиру подяку підрозділам МНС Львова за їхню оперативність та професіоналізм.

Інцидент жодним чином не вплинув на виробничі процеси підприємства.