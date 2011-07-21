Діти Львівщини гідно виступили на Олімпіаді в Афінах

Львів. 21 липня. УНІАН. З 20 червня до 5 липня в Афінах відбулися Всесвітні Літні Ігри Спеціальної Олімпіади. У змаганнях взяли участь 24 команди світу. Українські атлети, які змагалися у футболі, легкій атлетиці, плаванні, бадмінтоні і бочо, вибороли 11 медалей: 4 золоті, 5 срібних і 2 бронзові.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Так, у футбольному турнірі «Об’єднаний футбол» (в одній команді грають інваліди та партнери) Україну представляла команда Львівської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернат для дітей з тяжкими порушеннями мови, яка під керівництвом вчителя фізичної культури Петрусенко О.В. виборола золоті нагороди.

Команда не програла жодного матчу і перемогла у фіналі команду з Данії з рахунком 6:2.

На змаганнях був присутній Посол України в Греції, який організував прийом наших дітей у Посольстві України.

Учні Львівської області мали змогу взяти участь у змаганнях завдяки фінансовій підтримці Львівської ОДА та організаційним зусиллям регіонального координатора «Спеціальної Олімпіади» Аліни Передерій, Львівського державного училища фізичної культури, а також директора Львівської ДЮСШ №1 Володимира Прокоп’юка.