Чоловік потрапив до реанімації після укусу змії
11:02, 21 липня 2011Львів
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Це вже третій випадок
Львів. 21 липня. УНІАН. У Львівській області 34-річний чоловік потрапив до реанімації внаслідок укусу змії. Інцидент стався 19 липня в с. Погар Сколівського району.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МН України у Львівській області, чоловіка вкусила змія в ногу.
Водночас, за інформацією обласного МНС, на Львівщині зареєстровано уже три випадки укусів змій.
Зокрема, у Сколівському районі змія вкусила 13-річного хлопчика та 74-річну жінку.
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