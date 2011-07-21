Чоловік потрапив до реанімації після укусу змії

Львів. 21 липня. УНІАН. У Львівській області 34-річний чоловік потрапив до реанімації внаслідок укусу змії. Інцидент стався 19 липня в с. Погар Сколівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МН України у Львівській області, чоловіка вкусила змія в ногу.

Водночас, за інформацією обласного МНС, на Львівщині зареєстровано уже три випадки укусів змій.

Зокрема, у Сколівському районі змія вкусила 13-річного хлопчика та 74-річну жінку.