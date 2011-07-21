На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою

Львів. 21 липня. УНІАН. У Львівській області на автодорозі Київ-Чоп, біля села Дітківці Бродівського району, 31-річний водій автомобіля «Фольксваген» зіткнувся із вантажівкою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем «МАЗ».

Унаслідок зіткнення водій та пасажир автомобіля «Фольксваген», 37-річний житель села Лешнів Бродівського району, отримали тілесні ушкодження. З місця ДТП обох чоловіків було доставлено у Бродівську центральну районну лікарню. Однак, від отриманих тілесних ушкоджень водій автомобіля помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Зазначимо, що за інформацією обласного управління ДАІ, за перше півріччя цього року на автодорозі міжнародного значення Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) сталося 226 у яких загинуло 23 особи.