Борг із виплати зарплат на Львівщині зменшилася на 7%

Львів. 21 липня. УНІАН. На 20 липня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам, установам та організаціям Львівської області становить 59,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, зменшення з початку цього року склало 4,5 млн. грн. (7%).

Найбільші підприємства – боржники із виплати заробітної плати на 20 липня 2011р. (сума боргу за оперативними даними РДА та МВК, млн. грн).: Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, м. Львів- 9,7; ВАТ «Червоноградська автобаза» (банкрут) Сокальський район 2,5; Завод ГМПТ (банкрут)м. Львів1,8; КП „Наше місто” (м. Трускавець)1,5; ВАТ по будівництву і реконструкції автомобільних шляхів „Західшляхбуд” (банкрут)м. Стрий 1,5; КП „Бориславодоканал” м. Борислав 1,2; ПАТ Завод „Полярон” (банкрут) м. Львів1,1; ВАТ „Прибужжя” (м. Червоноград) (банкрут) 1,0.

У шести адміністративно - територіальних одиницях, а саме: у м. Моршині, Буському, Кам’янка-Бузькому, Радехівському, Самбірському і Турківському районах заборгованість із заробітної плати відсутня.