У Жовківській райлікарні відкрито дитяче відділення

Львів. 21 липня. УНІАН. 21 липня заступник голови – керівник апарату Львівської ОДА Ольга Гузар взяла участь в урочистому відкритті дитячого відділення Жовківської центральної районної лікарні, яке капітально відремонтоване з нагоди 20-ї річниці незалежності України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, в заході також взяли участь перший заступник голови Жовківської РДА Юрій Демчишин, головний лікар Жовківської центральної районної лікарні Ігор Шевців та інші.

Ольга Гузар вручила відділенню дитячий апарат штучної вентиляції легень та дитячий медичний електровідсмоктувач.

"Приємно, що в області є такий заклад – це результат клопіткої та наполегливої праці багатьох людей", - наголосила О. Гузар. Також заступник голови Львівської ОДА передала вітання від Михайла Цимбалюка висловила впевненість, що техніка, подарована лікарні, стане ще одним кроком в утвердженні світових стандартів у лікуванні.

Головний лікар Жовківської ЦРЛ Ігор Шевців подякував керівництву Львівської ОДА і додав, що щасливий тим, що пацієнти мають змогу лікуватись у такому сучасному відділенні.

Після цього О. Гузар, І Шевців та Ю. Демчишин урочисто перерізали стрічку та відкрили відділення. Крім того, була проведена літургія та освячені приміщення лікарні.

Також Ольга Гузар оглянула приміщення та ознайомилась з роботою дитячого відділення. "Сьогоднішня подія – підтвердження того, що тут працюють небайдужі та відповідальні люди. Це дійсно велике свято для всіх нас", - підкреслила О. Гузар.

Довідка. У дитячому відділенні Жовківської ЦРЛ функціонує ”Школа відповідального батьківства”, де молодим батькам читають лекції по правильному догляду за дітьми, про переваги грудного вигодовування і т.д. також у відділенні функціонує палата інтенсивної терапії та фізіотерапевтичний кабінет.

У 2011 році дитяче відділення ЖЦРЛ було відзначене на районному конкурсі „Людина року -2010” як кращий медичний заклад Жовківщини.

Капітальний ремонт дитячого відділення ЖЦРЛ розпочато в грудні 2007 року. Всього на капітальний ремонт дитячого відділення Жовківської ЦРЛ протягом 2008-2011 рр. використано 469,6 тис. грн. з коштів районного бюджету.