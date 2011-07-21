На Львівщини до складу приймальних комісій включено студентів

Львів. 21 липня. УНІАН. Львівська ОДА звернулася до керівників вищих навчальних закладів Львівської області щодо включення до складу приймальних комісій представників органів студентського самоврядування для їх участі в засіданні приймальних комісій та розгляді апеляцій абітурієнтів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Після початку вступної кампанії керівникам вищих навчальних закладів було надіслано листа з проханням надати інформацію про участь студентів у роботі приймальних комісій.

Внаслідок звернення Львівської ОДА, до складу приймальних комісій вищих навчальних закладів області було включено представників органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій та молодіжних громадських організацій.

Згідно даних, узагальнених радником голови Львівської ОДА, членом оперативного штабу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Вступна кампанія 2011 року” Анатолієм Ігнатовичем, на 17 липня 2011 року з 19 вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації Львівської області державної форми власності, яким було надіслано листа, 16 вищих навчальних закладів включили до складу приймальних комісій представників студентських виборних органів. Студенти також увійшли до складу приймальних комісій 14 вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (коледжів) Львівської області.

У складі приймальних комісій університетів та інститутів Львівської області працюють 1-2 представники студентських колегіальних органів. Винятком стали Львівський інститут економіки і туризму та Національний лісотехнічний університет України, де до складу приймальних комісії включено 5 та 3 студентів відповідно.

Ініціатива Львівської ОДА щодо включення представників від студентських організацій до складу приймальних комісій спрямована на забезпечення прозорості вступної кампанії в області.