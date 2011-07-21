Львів’яни здобули перемогу на олімпіаді з фізики

Львів. 21 липня. УНІАН. Львів’яни здобули перемогу на Міжнародній олімпіаді з фізики. Про це повідомило управління освіти та науки Львівської ОДА.

З 10 до 18 липня 2011 року у м. Бангкок (Таїланд) відбулася Міжнародна олімпіада з фізики. На олімпіаді Україну представляли випускники Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка Ігор Демкович та Ростислав Савицький, які вибороли срібні нагороди.

Зазначимо, що за 20 років діяльності ліцею у ньому навчалися понад 25 переможців Міжнародних олімпіад.

Цього року вже традиційно за результатами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад фізико-математичний ліцей входить у п‘ятірку найкращих загальноосвітніх навчальних закладів України.