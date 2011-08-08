Усі навчальні заклади Львівщини забезпечені комп’ютерами

Львів. 8 серпня. УНІАН. На сьогодні усі навчальні заклади Львівської області забезпечені комп’ютерною технікою у повному обсязі. Мережею Інтернет охоплено 75% загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня (9 класів) та 100% - І-ІІІ ступеня (11 класів), але у зв’язку з неякісною телефонною лінією швидкість доступу до мережі у деяких навчальних закладах низька.

Про це йшлося під час наради у Львівській ОДА щодо забезпечення комп’ютерною технікою та Інтернетом навчальних закладів Львівської області.

На нараду також були запрошені представники радіозв’язку (Львівська філія ПАТ «Укртелеком», Львівської філії ПрАТ «Київстар», ЗТУ ПрАТ «МТС УКраїна», ТзОВ «Астеліт», ТзОВ «Інтертелеком») та Інтеренет провайдерів (ДП НТЦ «Уарнет», ТзОВ «Ейбі Україна», СП «Галінфоком»).

У липні 2011 року підписаний Меморандум між ПАТ «Київстар» та Міністерством освіти а науки України про Інтернетизацію шкіл.

На сьогодні ЛФ ПрАТ «Київстар» до кінця 2011 року забезпечить підключення до мережі Інтернет 11 шкіл, це 4 школи у м. Дрогобичі, 4 школи у м. Червоноград та 3 школи у м. Трускавці. Також до вересня 2011 року силами ТзОВ «Інтерлеком» буде завершено безкоштовне підключення до мережі Інтернет 10 шкіл Старосамбірського району.

Львівська обласна державна адміністрація сподівається у співпраці з усіма операторами зв’язку до кінця 2012 року підключити усі школи області до швидкісного Інтернету.