На Львівщині обмолочено майже 75% посівів зернових

Львів. 11 серпня. УНІАН. У Львівській області уже зібрано майже 75% посівів зернових. Про це на «12 каналі» заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Протягом тижня, за словами голови Львівської ОДА, обіцяють завершити збір ранніх зернових. Урожайність значно вища, ніж у минулому році, і становить 34 центнери з гектара.

«За сприятливих погодних умов протягом тижня ми завершимо повністю збирання ранніх зернових. Львівщина буде з хлібом. Якість зерна краща, ніж у минулому році, урожайність вища, ніж у наших сусідів», – зазначив Михайло Цимбалюк.

Окрім цього, голова Львівської ОДА додав, що в кожному районі працює спеціальна комісія, яка оперативно реагує на проблеми, які виникають в хліборобів. Тобто там, де потрібна техніка, ми її залучаємо. Однак, за словами Цимбалюка, на Львівщині достатньо комбайнів, щоб не залучати транспортні засоби з інших територій.

«Окрім цього, комісія вивчає стан зберігання зернових, а також займається питанням підписання договорів з Аграрним фондом України, це дуже важливо, щоб можна було залишити зерно на території області, і мати круглий рік достатню кількість борошна в області», – зазначив голова Львівської ОДА.

Цимбалюк також повідомив, що аграрії Львівщини вже почали обробляти землю і готувати ґрунт до озимої посівної.