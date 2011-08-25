Делегація із Львівщини відзначатиме День шахтаря в Донецьку

Львів. 25 серпня. УНІАН. Делегація Львівщини на чолі з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком завтра, 26 серпня, візьме участь в урочистих святкуваннях Дня шахтаря, які пройдуть в Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Від Львівської області участь в урочистостях також візьмуть в. о. генерального директора ДП «Львіввугілля» Микола Клюка, Герой України, Заслужений шахтар України Сергій Руденко, директор шахти «Великомостівська» Сергій Суворов, директор шахти ДВАТ «Надія» Микола Криштопа, директор шахти «Відродження» Павло Овчінніков, бригадир прохідників шахти «Лісова» Богдан Гайдюк та ін.

Кількісний склад делегації – 20 осіб.