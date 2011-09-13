Львів’янину в барі завдали ударів молотком по голові
12:44, 13 вересня 2011Львів
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І пограбували
Львів. 13 вересня. УНІАН. У Львові в туалеті бару, раніше судимий львів’янин, з метою заволодіння грошовими коштами, наніс молотком 46-річному громадянину тілесні ушкодження.
Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
За повідомленням правоохоронців, в чоловіка закритий перелом правої кисті, відкрита черепно мозкова травма, перелом кісток черепа.
Ведеться слідство.
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