Львів’янину в барі завдали ударів молотком по голові

Львів. 13 вересня. УНІАН. У Львові в туалеті бару, раніше судимий львів’янин, з метою заволодіння грошовими коштами, наніс молотком 46-річному громадянину тілесні ушкодження.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

За повідомленням правоохоронців, в чоловіка закритий перелом правої кисті, відкрита черепно мозкова травма, перелом кісток черепа.

Ведеться слідство.