У Львові розпочалися міжнародні змагання зі стрільби з лука

Львів. 13 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистому відкритті Міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота Осінь – 2011». Турнір присвячений 80-річчю від дня створення Всесвітньої федерації стрільби з лука. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вітаючи учасників та гостей змагань, голова Львівської облдержадміністрації сказав: «Для Львівщини сьогодні визначний день, розпочинаються змагання серед кращих лучників не лише України, але й нашої планети. Дуже приємно, що ці змагання проходять у 20-ту річницю Незалежності України», - зазначив М. Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА побажав спортсменам, які займаються цим сугубо українським видом спорту, успіхів та спортивних досягнень, суддям об’єктивності, а усім учасникам гарно провести час на львівській землі. «Нехай переможе найсильніший!» - наголосив М.Цимбалюк.

Нагадаємо, традиційні змагання зі стрільби з лука відбуваються у м.Львові на стадіоні навчально-спортивної бази обласної організації ФСТ «Динамо» та триватимуть до 17 вересня 2011р.

Цей турнір є одним з найдавніших спортивних змагань, який 48 років поспіль проводиться саме у Львові, внесений до календаря міжнародних змагань FITA і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука.

Цьогоріч за попередніми заявками у змаганнях беруть участь понад 200 лучників, які представляють збірні команди: Росії, Білорусії, Польщі, Іспанії, Казахстану, США, та 11 областей України, м.Києва.

«Золота Осінь-2011» є основним рейтинговим змаганням лучного сезону України 2011 року. Важливою метою цих змагань є прагнення Львівщини щодо включення даного Міжнародного турніру до світового рейтингу, що значно розширить географію учасників та підвищить статус змагань.