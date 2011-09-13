Цимбалюк перевірив реконструкцію двох шкіл на Бродівщині

Львів. 13 вересня. УНІАН. Голова Львівської ода Михайло Цимбалюк, під час робочої поїздки у Бродівський район, ознайомився з умовами навчання та ходом реконструкції двох шкіл – Голубицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня і Шнирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк зазначив, що враховуючи обсяги робіт у Шнирівській школі, виділених 2 млн. грн. із державного бюджету буде недостатньо. У цій школі необхідно створити всі умови для занять з плавання, а також побудувати спортивний майданчик.

Також голова Львівської ОДА доручив внести зміни у проектно-кошторисні документації обох шкіл, зокрема звернув увагу на ефективне опалення та енергозберігаючі вікна.

Михайло Цимбалюк доручив облаштувати шкільне подвір’я бруківкою і вказав будівельникам на якісне виконання усіх робіт, щоб держава 10 років не вкладала кошти у ремонт.

Голова Львівської ОДА повідомив, що під час засідання Кабінету Міністрів України підніматиме питання виділення додаткових коштів на реконструкцію цих шкіл.

Здача в експлуатацію запланована на 1 вересня 2012 року.