Цимбалюк з робочим візитом перебуває у Києві

Львів. 20 вересня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк перебуває з робочим візитом у Києві. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

Заплановано, що Михайло Цимбалюк візьме участь у зборах керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2011 році та визначення основних завдань у зазначеній сфері на 2012 рік і з підготовки до осінньо-зимового періоду 2011/2012 року.