Цимбалюку подякували за організацію “Катинського рейду”

Львів. 23 вересня. УНІАН. В.о. Генерального консула Республіки Польща у Львові Анджей Дрозд висловив подяку голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за допомогу в організації XІ Міжнародного мотопробігу «Катинський рейд».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові та учасники пробігу висловлюють Вам щиру подяку за допомогу в організації XІ Міжнародного мотопробігу «Катинський рейд». Зокрема, дякуємо професійно підготовленим працівникам правоохоронних органів, котрі забезпечили порядок на протязі всього часу перебування учасників на території Львівської області», – йдеться в подяці.

Окрім цього, у Генконсульство дякує голові ОДА за сприяння та допомогу в організації супроводу для учасників пробігу працівниками обласної та міської державної автомобільної інспекції.

«Ще раз дякуємо за розуміння та відкритість до співпраці» - сказано у подяці в.о. Генерального Консула РП Польща у Львові.

Нагадаємо, 27 серпня у Варшаві стартував XI Міжнародний «Катинський мотопробіг». Мотопробіг був присвячений пам'яті загиблим полякам під час Другої Світової війни, які були похоронені за межами Польщі. У мотопробізі взяло участь 75 польських байкерів. Байкери відвідали Львів, Київ, Козельськ (Калужська обл.), Катинь (Смоленська обл.), с.Мідне (Тверська обл.). Мотопробіг повернувся у Варшаву 12 вересня.