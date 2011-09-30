Цимбалюк зустрівся з головою Жидачівської РДА

Львів. 30 вересня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, 30 вересня, провів робочу зустріч з головою Жидачівської райдержадміністрації Сергієм Ковалем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На зустрічі було обговорено ряд питань, що стосуються соціально-економічного розвитку регіону, а саме, щодо роботи Жидачівського целюлозно-паперового комбінату, стану розвитку сільського господарства та тваринництва, освітленості населених пунктів, медичного обслуговування, зокрема розвитку мережі фельдшерсько-акушерських пунктів, питання подальшого освоєння орних земель.

Голова Львівської ОДА також зауважив, що необхідно особливу увагу звернути на об’єкти незавершеного будівництва Жидачівщини, зокрема, будівництва ЗОШ смт.Гніздичева Жидачівського району та залучати перспективних інвесторів.