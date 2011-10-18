Усі охочі зможуть потрапити на відкриття стадіону у Львові

Львів. 18 жовтня. УНІАН. Ми зробимо усе можливе для того, щоб усі верстви населення мали можливість потрапити на відкриття стадіону до Євро-2012 у Львові. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Михайло Цимбалюк також повідомив, що Львівщина направить свого представника до Кабінету Міністрів України та Національного агентства Державного агентства України з питань ЄВРО-2012 задля детального опрацювання усіх організаційних та підготовчих моментів.

Також голова Львівської ОДА повідомив, що зараз збираються дані про потребу у квитках з 10 областей, які будуть присутніми на відкритті львівського стадіону.

Нагадаємо, відкриття львівського стадіону до Євро-2012 планується на 28 жовтня 2011 року.