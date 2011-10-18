Цимбалюк завтра їде в Радехівський та Кам’янка-Бузький райони

Побуває на цукровому заводі

Львів. 18 жовтня. УНІАН. Завтра, 19 жовтня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочу поїздку в Радехівський та Кам’янка-Бузький райони. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Заплановано, що губернатор ознайомлення з роботою Радехівського цукрового заводу, вручить ювілейні медалі з нагоди 20-річчя Незалежності України та ордени «Мати-героїня». Також, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідає військову частину А1642.



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