Працівники ЛОДА перерахують одноденний заробіток дітям

16:10, 08 грудня 2011
Львів
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На подарунки до Святого Миколая

Львів. 8 грудня. УНІАН. Сьогодні на загальних зборах працівників апарату Львівської облдержадміністрації одноголосно прийнято рішення про перерахування свого одноденного заробітку потребуючим дітям, повідомила прес-служба Львівської ОДА.

Як зазначив голова профспілкового комітету працівників апарату Львівської облдержадміністрації Роман Хома, кошти будуть зібрані в рамках акції „Святий Миколай про тебе не забуде!”.

„Наша допомога адресується дітям, які найбільш обділені долею та особливо потребують батьківської опіки та ласки”, - наголосив заступник керівника апарату Львівської облдержадміністрації Орест Матвіїшин.

Зібрані кошти будуть скеровані  одному із спеціалізованих  закладів Львівщини для дітей-сиріт і дітей, що потребують батьківської опіки, який найбільшою мірою потребує фінансової підтримки за визначенням Служби у справах дітей обласної державної адміністрації.

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