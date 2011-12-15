Влада Львівщини домовилася з чорнобильцями: намети демонтували

Львів. 15 грудня. УНІАН. Сьогодні було ухвалено спільне рішення учасників акції протесту про припинення пікетування і демонтаж наметового містечка чорнобильців біля Львівської ОДА.

Про це повідомила УНІАН голова Львівської міської організації «Матері Чорнобиля» Ганна Федорич.

За її словами, після зустрічі з губернатором Львівщини Михайлом Костюком було домовлено про вирішення усіх проблемних питань, які були озвучені у зверненні чорнобильців до Львівської облдержадміністрації.

«Наші вимоги на рівні області в процесі виконання. А головна наша вимога стосується Кабміну. Ми демонтували намети, але залишили за собою право поновити акцію у разі, якщо влада не виконає обіцяного», - зазначила Ганна Федорич.

У свою чергу, один з активних учасників акції, співголова ГР «Вперед!» Руслан Секела повідомив, що він сьогодні повернувся з Києва, де 14 грудня приймав участь в мітингу чорнобильців біля Кабінету міністрів, і лише сьогодні дізнався про домовленості між чорнобильцями і владою, яка пообіцяла виконання вимог учасників протестної акції, вирішення яких можливе на місцевому рівні.

«Влада методом батога і пряника змусила чорнобильців припинити акцію у Львові і демонтувати наметове містечко. Як мені повідомили, їх добряче морально «пресували» і в такий спосіб, фактично, змусили відмовитися від протестів», - наголосив Руслан Секела.

Він також зазначив, що чорнобильці Луганщини, які сьогодні прибули до Львова, щоб приєднатися до учасників наметового містечка, змушені сьогодні будуть повертатися додому.

«Наметів немає, акції також, тому луганчани-чорнобильці повертаються додому», - резюмував Руслан Секела.

Коментуючи ситуацію із демонтажем наметового містечка чорнобильців, голова Львівської обласної організації благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини», представники якої першими розпочали акції протесту львівських чорнобильців у приміщенні Пенсійного фонду України у Львівській області, Валентина Буренок наголосила на тому, що її не поставили до відома про досягнуті домовленості між владою і чорнобильцями, а також вона не була взагалі поінформована про те, що сьогодні відбудеться демонтаж наметового містечка і «припинення акції».

«Я взагалі не володіла жодною інформацією», - відмітила Валентина Буренок.

У прес-службі Львівської ОДА повідомили УНІАН, що «голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк домовився із представниками чорнобильських організацій Львівщини про вирішення усіх проблемних питань, які були озвучені у зверненні чорнобильців до Львівської облдержадміністрації. Усі ці проблемні питання враховані та виконуються».

«Представники чорнобильських організацій Львівської області сьогодні зранку демонтували встановлені намети під стінами облдержадміністрації та облради. Голова облдержадміністрації Михайло Костюк поспілкувався безпосередньо із тими людьми, які уже завершили процес демонтування встановлених наметів. Представники чорнобильських організацій подякували голові Львівської облдержадміністрації Михайлу Костюку за те, що влада області прислухалась до усіх поставлених питань та посприяла у їх вирішенні», - йдеться у повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, з 6 грудня біля приміщення Львівської ОДА тривала акція протесту чорнобильців Львівщини, які встановили 5 наметів де несли цілодобову вахту представники чорнобильських організації і ГР «Вперед!».