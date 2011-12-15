Львів не оновив міський транспорт до Євро-2012, – Лубківський

Львів. 15 грудня. УНІАН. Програма оновлення міського транспорту до ЄВРО-2012 успішно реалізується лише у Харкові та Донецьку, водночас у Києві та Львові вона практично зазнала фіаско.

Про це сказав директор турніру УЄФА ЄВРО-2012 в Україні Маркіян Лубківський.

"Ми задоволені тим, як ця програма реалізується в Харкові та в Донецьку. Ці міста відповідально поставились до вирішення даного питання. Тут мова йде про забезпечення транспортом людей як під час турніру, так і після його завершення. У Львові і у Києві вона зазнала по суті фіаско. Причини цього не є питанням моєї компетенції", - зазначив М.Лубківський.

Він наголосив, що у Львові дефіцит рухомого складу, який буде забезпечувати перевезення гостей ЄВРО-2012 з аеропорту до об’єктів міської інфраструктури, становить 40 машин. "Водночас не можна знімати тролейбуси та автобуси з тих маршрутів, які вже використовують люди. Це нонсенс. Люди не повинні відчувати дискомфорт від проведення такого великого заходу", - зауважив директор турніру.

За його словами, Київ знаходиться у кращому становищі, ніж Львів, адже у столиці є метрополітен, лінії якого ведуть до стадіону, на якому проводитимуться матчі ЄВРО-2012. "Тому для Києва сьогодні ключовим питанням є організація пересування людей від аеропорту "Бориспіль" до першої станції метро. Цю функцію мають здійснювати шатл-баси. А у Львові немає метро і розташування інфраструктурних об’єктів є досить специфічним", - додав М.Лубківський.

Нагадаємо, згідно з програмою оновлення громадського транспорту у приймаючих міста ЄВОР-2012 планувалось закупити понад 2 тис. одиниць тролейбусів та автобусів для Києва, Львова, Донецька та Харкова, проте дана програма реалізовується повільними темпами, які не відповідають термінам підготовки до проведення чемпіонату.

Гал-інфо