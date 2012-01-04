На святі пампуха у Львові хочуть встановити рекорд Гіннеса

Львів. 4 січня. УНІАН. На Різдво у Львові розпочнеться V Міське свято пампуха. Організатори пообіцяли встановити рекорд Гіннеса – львів’яни створять найбільший Різдвяний пампух або створять величезне панно з логотипом міста.

Цей рекорд буде внесено у Книгу рекордів Гіннеса.

Окрім можливості скуштувати найбільший пампух у світі, гостей свята чекають різноманітні конкурси: «Конкурсу на найкращий вертеп», «Конкурс господинь», «Конкурс пампухоїдів».

«Весело і смачно має бути всім протягом 3 днів свята», – зазначають організатори.

Захід проводитиметься на площі перед Театром опери та балету ім. С. Крушельницької.