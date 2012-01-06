У центрі Львова на голову дівчини обвалилася штукатурка

Львів. 6 січня. УНІАН. 5 січня вранці на вулиці Личаківська у Львові зі стіни будинку № 7 на дівчину, яка чекала трамвай, обвалилася штукатурка.

Як поінформувала УНІАН голова Галицької районної адміністрації Ірина Маруняк, дівчина отримала травми.

«Вона перебувала на станції швидкої допомоги. Зараз дівчинка вдома. Я мала розмову з батьком дівчини. Усі медикаменти ми оплатимо. Слід зазначити, що флігельна частина будинку ще у 1993 році визнана аварійною. Мешканці чотирьох квартир будинку відселені», - сказала І.Маруняк.

Як повідомила в.о. головного лікаря Лікарні швидкої допомоги Оксана Воробель, дівчина отримала належну медичну допомогу.

«У дівчинки забій верхньої повіки ока і травма рогівки. Її оглянув лікар-офтальмолог та нейрохірург. Надано медичну допомогу, оскільки загроз життю чи серйозних травм нема, дівчинку відпустили додому», - сказала О.Воробель.