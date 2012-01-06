Розробники транспортної мережі у Львові займалися цим вперше

Львів. 6 січня. УНІАН. Фірма «Луїс Бергер» до цього часу жодних міських транспортних схем не створювала. Таку інформацію оприлюднив під час прес-конференції на тему «Хто заробив на новій транспортній схемі?» депутат Львівської міської ради Юрій Кужелюк.

«Французька компанія «Луїс Бергер», яка розробляла транспортну схему у нашому місті, з’явилася у Львові 2 роки тому. До цього часу розробкою транспортної схеми займалися науковці із Львівської політехніки. Вони вважали, що нічого не потрібно робити радикально, а транспортну систему змінювати поступово. Але у Львові послуги львівських науковців не були потрібні, і раптово з’являється фірма Луіс Бергер, яка виграла грант і представила концепцію руху транспорту. Основною її родзинкою було проведення трамваю через Сихів і Сокільницькі поля. А в це треба було вкласти десятки мільйонів гривень», - сказав Юрій Кужелюк.

Депутат розповів, що жодного впливу на формування нової транспортної схеми депутатський корпус не мав. «Це все було виключно у компетенції виконавчих органів влади і фірми Луїс Бергер. Ми підняли джерела, натрапили в Інтернеті на сайт цієї компанії. Так, вона спеціалізується у сфері транспорту, але це переважно проектування залізничних шляхів, автострад. Жодного проекту по міській транспортній мережі ця фірма до цього часу не робила. Що нас дуже здивувало».

«Основною метою нової системи було розвантажити центр міста від громадського транспорту. Так, це зробили, але при цьому забули про інтереси пасажирів» - заявив Юрій Кужелюк.