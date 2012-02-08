У Львові сталося зіткнення тролейбуса, вантажівки і легковика

Львів. 8 лютого. УНІАН. У Львові на перехресті вулиць Кульпарківська – Перфецького сьогодні близько 10.20 сталося зіткнення тролейбуса №2, вантажівки МАН з написом «Пошта» та легковика ДЕУ. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди рух транспорту по даному напрямку виявився заблокованим і утворився автомобільний затор довжиною більше кілометра в який також потрапили кілька маршруток та тролейбусів.

Про це повідомили УНІАН очевидці події.

У прес-службі Управління ДАІ у Львівській області підтвердили інформацію про ДТП, однак про деталі дорожньо-транспортної пригоди повідомлять після обставин розслідування на місці події.

Інформації про потерпілих внаслідок ДТП наразі немає.

