Депутат Бережна хоче незалежної експертизи для Слюсарчука

Київ. 15 лютого. УНІАН. Народний депутат Ірина БЕРЕЖНА домагатиметься незалежної психіатричної експертизи для псевдопрофесора Андрія СЛЮСАРЧУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі І.БЕРЕЖНОЇ, депутат відзначила: «За офіційними повідомленнями, Андрія СЛЮСАРЧУКА перевели до обласної психіатричної лікарні Львова, де він проходить експертизу. Я з нетерпінням чекаю результатів цього дослідження і дуже сподіваюся, що СЛЮСАРЧУКУ не вдасться уникнути розслідування і правосуддя».

І.БЕРЕЖНА також повідомила, що вже проводить консультації з провідними психіатрами України і зарубіжжя, щоб мати можливість створити групу для незалежної експертизи.

«Не секрет, що навколо СЛЮСАРЧУКА опинилося дуже багато покровителів у вищих ешелонах влади, які не зацікавлені в тому, щоб проводилися слідчі дії щодо шарлатана, який проголосив себе нейрохірургом. Тому не можна виключати, що факти цього розслідування спробують приховати від громадськості за будь-яку ціну», - підкреслила вона.

Народний депутат упевнена, що у разі визнання А.СЛЮСАРЧУКА психіатрично неосудним, що позбавить його кримінального переслідування, «громадськість буде зобов`язана наполягати на повторній незалежній експертизі».

І.БЕРЕЖНА підкреслила, що ця справа має «першочергову суспільну вагу, оскільки розкрила цілий пласт проблем в інститутах суспільства – від медичного до освітнього. Ще належить з`ясувати, як він одержував дипломи і звання, на яких підставах його пускали в операційні зі скальпелем у руках».

Депутат вважає, що тільки з`ясування усіх обставин цієї резонансної справи може стимулювати країну до переосмислення функцій державних інститутів.

«І в цьому сенсі справа СЛЮСАРЧУКА можна назвати «суспільство проти системи», - сказала І.БЕРЕЖНА.

Водночас, як повідомила низка ЗМІ, народний депутат вже виступила з ініціативою створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради і передала проект відповідної постанови парламенту на розгляд лідеру фракції Партії Регіонів Олександру ЄФРЕМОВУ.

Як повідомляв УНІАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвинувачують у підробці дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, зокрема і російського медичного університету.

Кілька років тому у ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі об`єми інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєне звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ані диплому медичного вишу, ані вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Щодо А.СЛЮСАРЧУКА львівська міліція порушила дві кримінальні справи - за підозрою у шахрайстві і за підозрою у використанні підроблених документів.

16 січня 2012 року А.СЛЮСАРЧУКУ суд продовжив термін утримання в Львівському СІЗО ще на два місяці – до 14 березня.

2 лютого А.СЛЮСАРЧУКА за рішенням суду перевели з СІЗО до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні.

За словами прес-секретаря Управління Державної пенітенціарної служби у Львівській області Мирослава ДЕМКІВА, „така експертиза, як правило, триває 21 день. Проте, може тривати й місяць. Для цього у лікарні є спеціальне відділення, де на загальних підставах і перебуває на даний момент Андрій СЛЮСАРЧУК”. Він також зазначив, що відділення психіатричної лікарні, в якому проводиться експертиза, охороняє міліція.