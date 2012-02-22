На Львівщині головний архітектор РДА попався на хабарі

Львів. 22 лютого. УНІАН. На Львівщині за хабар затримано головного архітектора райдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області, працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю за хабар в сумі 24 тис. грн. затримано начальника відділу регіонального розвитку, містобудування райдержадміністрації одного з районів Львівщини.

Держслужбовець вимагав «гонорар» за сприяння у виготовленні документації для виділення земельної ділянки під ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту із земель запасу місцевої ради, а також за видачу відповідного розпорядження РДА.

Відносно посадовця прокуратурою порушено кримінальну справу.

