Львівські журналісти судитимуться з ЖЕКами

Львів. 22 лютого. УНІАН. Львів’янам цими днями на вулицях міста варто бути надзвичайно обережними, аби уникнути небажаного травматизму.

У зв’язку з різким потеплінням та не надто поспішними діями комунальників, тротуари у деяких місцях перетворилися на справжні ковзанки. Сьогодні жертвою неприбраних доріжок стала колега з «Радіо Львівська хвиля», випусковий редактор Ірина Мартинюк.

Вранці, поспішаючи на роботу, вона двічі послизнулася на центральних вулицях міста, вул. Академіка Павлова та Пекарській.

Друге падіння виявилося вкрай невдалим, Ірина зламала праву руку. Як розповіли «Львівському порталу» на радіо, свідками цього стали комунальники. Однак постраждалій дівчині вони не надали жодної допомоги, а натомість накинулися на неї мало не з лайкою, ніби вона сама й винна, що травмувалася.

Ірину шпиталізовано у 8-му клінічну лікарню. Сьогодні її прооперували.

На радіо зараз розглядають можливість судового позову до тих, від кого залежить наше безпечне пересування Львовом. А це, починаючи від міського голови й до конкретних двірників, які зобов’язані прибирати тротуари.