„Фронт змін” ініціюватиме висловлення недовіри губернатору

Львів. 22 лютого. УНІАН. Львівська обласна організація політичної партії «Фронт змін» ініціюватиме висловлення недовіри голові Львівської обласної державної адміністрації Михайлу КОСТЮКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партійної організації, сьогодні на засіданні ради Львівської облорганізації «Фронту змін» було прийнято рішення на найближчій сесії Львівської обласної ради ініціювати висловлення недовіри голові ОДА М.КОСТЮКУ.

„Минуло 100 днів після призначення голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла КОСТЮКА. За цей час не було зроблено жодного реального кроку для поліпшення життя в регіоні. Так, кількість корупційних скандалів у Львівській області щораз зростає. Погіршують економічну і соціальну ситуацію у регіоні і наявні борги перед виконавцями підрядних робіт – місцевими підприємцями та фірмами, які станом на 1 січня 2012 року становили понад 250 млн. і невідомо коли будуть повернені. Зростають борги із виплати заробітних плат: понад 60 млн. грн. держава не заплатила мешканцям Львівщини за виконану роботу”, - зазначається у повідомленні.

Також у партії наголошують на тому, що в області постійно зменшується кількість робочих місць, а „реальні кроки щодо їх збільшення є відсутні”.

Крім того, у „Фронті змін” стверджують, що „саме під головуванням Михайла КОСТЮКА посилився тиск на засоби масової інформації, що підтверджують резонансні скандали навколо провідних ЗМІ Львівщини”.

В обласному осередку партії також відзначають, що „недемократичні принципи та критерії управління проявились на всіх рівнях дій представників президентської адміністрації. Підтвердженням цьому є прямий тиск голів РДА на представників опозиційних сил з метою не допустити підписання угод про співпрацю на місцях, а також щодо позбавлення фракціями підтримки заяв з приводу складної політичної ситуації у державі”.

«Голова Львівської ОДА не тільки не виконав кроків, які обіцяв громаді Львівщини, але і не продемонстрував плану дій та ідей конструктивної діяльності на благо розвитку Львівщини. Тому ЛОО партії «Фронт змін», зважаючи на бездіяльність очільника Львівської ОДА, прийняла рішення на найближчій сесії ініціювати недовіру Михайлу КОСТЮКУ», - наголошується у заяві.