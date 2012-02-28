Тягнибок закликає однопартійців не ходити поодинці

Львів. 28 лютого. УНІАН. Лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляє про початок в Україні політичних репресій та переслідувань представників «Свободи» і закликає однопартійців «не ходити поодинці, остерігаючись провокацій».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні під час виступу на сесії Львівської обласної ради.

«Я хочу навести вам декілька прикладів, що зараз відбулося на Житомирщині, Полтавщині, в Київській області і чого слід очікувати нам на Львівщині. У Полтавській області за статтею, за якою було засуджено ТИМОШЕНКО, кілька днів тому засуджено сільського голову села Ковалівки Юрія БУБЛИКА, представника ВО ”Свобода”. Його було засуджено за злочин, який вчинив його попередник. Абсолютно сфабрикована кримінальна справа. Зроблено все для того, щоб три роки отримав найрентинговіший кандидат у депутати Верховної Ради України по Полтавському району. У Київській області відбуваються зараз вибори міського голови Обухова. Вдумайтеся, який абсурд чиниться там, у Києві. Зареєстрований кандидат від ВО ”Свобода” - абсолютно рейтинговий кандидат, який має всі шанси перемогти. За відповідними вказівками влади, яку представляє Партія регіонів, суду подається звернення нібито про відсутність документів на зареєстрованого вже кандидата. Виявляється, «регіонали» викрали папку з документами, і суд прийняв рішення зняти кандидата з реєстрації, попри те, що цей кандидат уже був зареєстрований. Вдумайтеся, ”Свобода” подає пропозицію провести масові акції протесту, а місцевий суд забороняє на два тижні місцевому осередку проводити акції ”у зв’язку з відомостями щодо суворих погодних умов”. У Житомирі відбуваються вибори, а комісія не реєструє 40 спостерігачів від ВО ”Свобода”, - зазначив О.ТЯГНИБОК.

За його словами, сьогодні депутати від ВО ”Свобода” піддаються політичним переслідуванням.

«Є група у Львові із 76 чоловік, яка працює по всіх опозиціонерах. Відомий список уже всіх опозиціонерів, які мають хоч мінімальний стосунок до бізнесу, до якихось благодійних фондів, комерційних структур. Здійснюються перевірки їхніх дітей, їхніх родичів, прослуховуються телефони, ведеться зовнішнє спостереження за депутатами. Я також хочу попередити всіх депутатів-опозиціонерів, особливо від ВО ”Свобода”: проти вас чинитимуть провокації, вам підкидатимуть гроші і наркотики, як було у кагебешні часи. Одних дискредитують, інших посадять, намагатимуться пересварити. Розмовляйте в кабінеті тільки у присутності когось іншого. Не ходіть поодинці, попередьте дітей, батьків, що за ними теж стежать і проти них теж чинитимуть провокації», - заявив лідер ВО «Свобода».