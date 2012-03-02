Посадовців Винниківської міськради суд звільнив під заставу

Львів. 2 березня. УНІАН. Галицький районний суд м. Львова ухвалив рішення звільнити під заставу секретаря Винниківської міської ради та керівника відділу земельних ресурсів Винниківської міської ради, які були 23 лютого ц.р. затримані правоохоронцями під час отримання хабара.

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах.

Сума застави становить по 75 тисяч гривень за кожного, - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого ц.р. секретар Винниківської міської ради і керівник відділу земельних ресурсів Винниківської міської ради були затримані „на гарячому”, під час отримання хабара.

Посадовці міської ради вимагали 8 800 доларів хабара за сприяння у виділенні земельної ділянки. Разом з ними було затримано посередника.

За даним фактом було порушено кримінальну справу.