У центрі Львова стався вибух газу у квартирі
13:37, 12 березня 2012Львів
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Постраждала жінка
Львів. 12 березня. УНІАН. Сьогодні близько 11.00 у центрі Львова, у квартирі на другому поверсі житлового будинку стався вибух газу, внаслідок якого отримала опіки 29-річна жінка.
Як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, жінку з опіками тіла ІІ-ІІІ ступенів госпіталізовано.
За попередніми висновками експертів, причиною вибуху стало порушення правил експлуатації газової колонки.
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