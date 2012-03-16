Митники створять сприятливі умови для перетину кордону під час Євро

Москва. 16 березня. УНІАН. Митні служби України, Росії і Білорусі мають намір створити сприятливі умов для перетину кордону уболівальниками під час проведення в українських і польських містах фінальної частини чемпіонату Європи з футболу влітку цього року.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній митній службі Росії за підсумками зустрічі керівника ФМС Андрія БЕЛЬЯНІНОВА, голови Державного митного комітету Республіки Білорусь Олександра ШПИЛЕВСЬКОГО і голови Державної митної служби України Ігоря КАЛЕТНІКА у Вітебську.

«Під час робочої зустрічі було заявлено про спільні зусилля зі створення сприятливих умов для перетину кордону уболівальниками, які захочуть відвідати матчі континентальної першості, що проводяться на території України, і для переміщення товарів, призначених для організації і проведення чемпіонату. Зокрема, передбачається максимально спростити митні процедури при перетині кордону», - зазначається в повідомленні.

Планується також забезпечити постійний моніторинг руху транспортних засобів, особливо напередодні проведення матчів, і виділити окремі коридори у пунктах пропуску для здійснення контролю тих транспортних засобів, які слідують на чемпіонат Євро-2012. У рамках цих заходів особливу увагу приділятимуть синхронізації роботи митних органів у пунктах пропуску і організації оперативного інформаційного обміну між ними з метою запобігання чергам.

Враховуючи прогнозоване зростання навантажень на митників у період проведення чемпіонату Європи з футболу, митні служби трьох країн розробляють заходи з достатнього укомплектовування підрозділів митних органів, розташованих в пунктах пропуску.

За наслідками зустрічі було підписано Меморандум про наміри між ФМС Росії, ДМК Республіки Білорусь і ДМС України.