Мер Тернополя погрожує «ЛАЗу» антирекламою

Тернопіль. 20 березня. УНІАН. Міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ погрожує ТОВ «Лівівський автобусний завод» масштабною антирекламою, якщо підприємство не поставить місту два тролейбуси, оплачені ще 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.НАДАЛ заявив на прес-конференції.

За словами мера Тернополя, нещодавно він розмовляв з одним із народних депутатів, який пообіцяв вирішити дану проблему. До цього аналогічну обіцянку давав міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«Якщо не буде результату цих розмов, то я підготую листи однакового змісту в Кабінет міністрів, а також мерам усіх міст. У ньому рекомендуватиму не мати справи з даним заводом, оскільки вони обдурюють замовників і займаються лише викачування державних грошей. Зроблю їм ось таку «рекламу», – пообіцяв С.НАДАЛ.

За його даними, кошти за нові тролейбуси заводу було перераховано ще 2009 року. Однак тоді завод не поставив тролейбуси через економічні труднощі на підприємстві.

«Згодом ми звернулися до суду, вже пройшли всі судові інстанції, є рішення суду, що вони повинні нам надати два тролейбуси. З тих пір тролейбуси подорожчали у кілька разів, і на заводі кажуть, що їм важко надати тролейбуси, оскільки ціни нові. Але ми це розцінюємо лише як бажання не виконати своїх зобов’язань», – зазначив С.НАДАЛ.

Загалом, як повідомили кореспондента УНІАН в КП «Тернопільміськелектротранс», за два нові тролейбуси 2009 року було перераховано понад 4 млн. грн.